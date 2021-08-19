Количество погибших от COVID-19 в Иране превысило 100 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество погибших от COVID-19 в Иране превысило 100 тысяч человек, при этом за последние 24 часа было зарегистрировано 564 смертельных случая, из-за быстрого распространения заразного варианта коронавируса “Дельта”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Государственное телевидение со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана сообщило, что общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 4 587 683, включая 31 266 новых случая зарегистрированных в среду.
“Общее количество смертей от COVID-19 достигло 100 255”, — сообщает телеканал.
С понедельника Иран ввел более жесткие общенациональные ограничения, чтобы остановить пятую волну COVID-19, включая ограничения на поездки и закрытие второстепенных предприятий.
Контекст
Быстрый рост количества случаев COVID-19 и смертей в последние недели заставил власти Ирана разрешить импорт вакцин, произведенных американскими и британскими компаниями, которые в январе запретил высший авторитет Ирана, верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Граждане Ирана обвиняют духовенство Исламской Республики в медлительности с вакцинацией людей — только около 5 млн с 83 миллионов населения были полностью вакцинированы.
Иранские власти обвинили санкции США в проблемах с закупкой иностранных вакцин и задержки с поставками.
Продовольствие, медикаменты и другие гуманитарные товары не подпадают под санкции США, вновь введенные в отношении Тегерана в 2018 году после того, как тогдашний президент Дональд Трамп отказался от ядерной сделки Ирана 2015 года.