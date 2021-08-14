Заборона на поїздки і зупинка роботи підприємств: в Ірані через сплеск COVID-19 вводять сувору ізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Іран вводить однотижневу ізоляцію і заборону на поїздки по всій країні на тлі п'ятого сплеску COVID-19. Іран найбільше постраждав серед країн Близького Сходу від коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Всі підприємства і офіси будуть закриті в рамках загальнонаціональної ізоляції з понеділка, 16 серпня до 21 серпня, щоб приборкати дуже заразний варіант "Delta".
Влада також вводять заборону на водіння автомобіля з неділі, 15 серпня до 27 серпня, за винятком основних транспортних засобів.
"Всі дороги будуть закриті, за винятком вантажівок, що перевозять продукти харчування і товари першої необхідності, а також машин швидкої допомоги. Ця заборона на рух буде дуже суворою", - заявив прессекретар національної цільової групи в боротьбі з коронавірусом Аліреза Раїсі.
За словами Раїсі, влада дозволить проводити збори під відкритим небом тільки для триваючих траурних церемоній мусульман-шиїтів.
Доповнення
Міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 29 700 нових випадків захворювання в суботу і 466 смертельні випадки у порівнянні з рекордним показником понеділка, коли було зареєстровано 588 смертей від COVID-19. За офіційними даними, загальна кількість смертей досягло 97 208 осіб.
Тільки 3,8 млн осіб були повністю вакциновані при тому, що населення країни становить 83 млн людей.
Офіційні особи Ірану звинувачують санкції США в тому, що вони перешкоджають зусиллям щодо закупівлі іноземних вакцин і затримці поставок.