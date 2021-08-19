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Кількість загиблих від COVID-19 в Ірані перевищила 100 тисяч

Кількість загиблих від COVID-19 в Ірані перевищила 100 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість загиблих від COVID-19 в Ірані перевищила 100 тисяч осіб, при цьому за останні 24 години було зареєстровано 564 смертельних випадки, через швидке поширення заразного варіанту коронавірусу “Дельта”. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Державне телебачення з посиланням на міністерство охорони здоров’я Ірану повідомило, що загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла 4 587 683, включаючи 31 266 нових випадків зареєстрованих в середу.

“Загальна кількість смертей від COVID-19 досягла 100 255”, — повідомляє телеканал.

З понеділка Іран ввів більш жорсткі загальнонаціональні обмеження, щоб зупинити п’яту хвилю COVID-19, включаючи обмеження на поїздки і закриття другорядних підприємств.

Контекст

Швидке зростання кількості випадків COVID-19 і смертей в останні тижні змусило владу Ірану дозволити імпорт вакцин, вироблених американськими і британськими компаніями, що в січні заборонив вищий авторитет Ірану, верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

Громадяни Ірану звинувачують духовенство Ісламської Республіки в повільності з вакцинацією людей — тільки близько 5 мільйонів з 83 мільйонів населення були повністю вакциновані.

Іранська влада звинуватила санкції США в проблемах із закупівлею іноземних вакцин і затримки з поставками.

Продовольство, медикаменти та інші гуманітарні товари не підпадають під санкції США, знову введені проти Тегерана у 2018 році після того, як тодішній президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди Ірану 2015 року.

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