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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Число погибших украинцев в секторе Газа возросло до четырех - МИД

Киев • УНН

 • 51055 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Секторе Газа погибли 4 украинца, среди которых 3 детей, а также 6 раненых. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Украины Олег Николенко.

Число погибших украинцев в секторе Газа возросло до четырех - МИД

Цитата

«МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В секторе Газа — 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых», - сообщил Николенко.

Сегодня посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в Израиле погибло 25 граждан Украины.

Дополнение

26 октября Николенко сообщил о 21 погибшем украинце в Израиле, а также об одном пропавшем без вести. Также он сообщал о 3 погибших в секторе Газа.

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