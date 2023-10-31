Число погибших украинцев в секторе Газа возросло до четырех - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Секторе Газа погибли 4 украинца, среди которых 3 детей, а также 6 раненых. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Украины Олег Николенко.
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«МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В секторе Газа — 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых», - сообщил Николенко.
Сегодня посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в Израиле погибло 25 граждан Украины.
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26 октября Николенко сообщил о 21 погибшем украинце в Израиле, а также об одном пропавшем без вести. Также он сообщал о 3 погибших в секторе Газа.