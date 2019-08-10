Число погибших в результате супертайфуна в Китае приближается к 20

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 92826 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100226 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129103 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139140 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128596 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130594 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Число погибших в результате супертайфуна в Китае приближается к 20

Число погибших в результате супертайфуна в Китае приближается к 20

Киев  •  УНН

 • 9541 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли после того, как тайфун "Лекима" обрушился в ночь на субботу на город Венлинг в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщает канал CGTN, передаёт УНН.

Сообщается, что еще по меньшей мере 14 человек все еще считаются пропавшими без вести в результате стихийного бедствия на востоке страны.

Ранее УНН сообщал о 13 погибших и 16 пропавших безвести из-за тайфуна. 

Национальный метеорологический центр Китая в связи с тайфуном объявил оранжевый сигнал тревоги – самый высокий уровень опасности. 

Ранее УНН сообщал, что более 1 млн человек заранее были эвакуированы из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна “Лекима”. 

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составила около 50 м/с. В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.

В провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который сейчас ослаб до сильного тропического шторма, приостановлено все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Местные власти принимают меры, направленные на минимизацию ущерба от удара стихии. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Шанхай также почувствовал на себе приближение тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливня местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек. Тайфун в ночь с пятницы на субботу нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы. Временно приостановлено движение по скоростной ветке, по которой ходят поезда на магнитной подушке. 

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