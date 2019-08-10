Число погибших в результате супертайфуна в Китае приближается к 20

КИЕВ. 10 августа. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли после того, как тайфун "Лекима" обрушился в ночь на субботу на город Венлинг в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщает канал CGTN, передаёт УНН.