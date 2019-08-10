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В Китае супертайфун забрал жизни уже 13 людей

В Китае супертайфун забрал жизни уже 13 людей

Киев  •  УНН

 • 9287 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли после того, как тайфун "Лекима" обрушился в ночь на субботу на город Венлинг в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщает China News, передаёт УНН.

Сообщается, что еще по меньшей мере 16 человек считаются пропавшими безвести.

Национальный метеорологический центр Китая в связи с тайфуном объявил оранжевый сигнал тревоги – самый высокий уровень опасности. 

Ранее УНН сообщал, что более 1 млн человек заранее были эвакуированы из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна “Лекима”. 

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составила около 50 м/с. В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.

В провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который сейчас ослаб до сильного тропического шторма, приостановлено все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Местные власти принимают меры, направленные на минимизацию ущерба от удара стихии. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Шанхай также почувствовал на себе приближение тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливня местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек. Тайфун в ночь с пятницы на субботу нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы. Временно приостановлено движение по скоростной ветке, по которой ходят поезда на магнитной подушке. 

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