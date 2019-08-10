У Китаї супертайфун забрав життя вже 13 людей

Повідомляється, що ще щонайменше 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

Національний метеорологічний центр Китаю у зв'язку з тайфуном оголосив помаранчевий сигнал тривоги - найвищий рівень небезпеки.

Раніше УНН повідомляв, що більше 1 млн осіб заздалегідь були евакуйовані з потенційно небезпечних районів на сході Китаю через тайфун "Лекіма".

Швидкість вітру в межах тайфуну на той момент, коли він досяг прибережних районів провінції Чжецзян, склала близько 50 м/с. В даний час тропічний циклон поступово втрачає свою силу і рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину.

У провінції Чжецзян через тайфун, який зараз ослаб до сильного тропічного шторму, призупинено все поромне сполучення, скасовані кілька сотень авіарейсів, закрито багато ділянок залізничних ліній. Місцева влада вживає заходи, спрямовані на мінімізацію збитків від удару стихії. Про жертви або постраждалих поки не повідомляється.

Шанхай також відчув на собі наближення тропічного циклону. Через сильний вітер і зливи місцева влада була змушена тимчасово евакуювати з прибережних районів понад 250 тис. осіб. Тайфун в ніч з п'ятниці на суботу порушив роботу місцевих аеропортів, скасовано багато внутрішніх і міжнародних рейси. Тимчасово призупинено рух по швидкісній гілці, по якій ходять поїзди на магнітній подушці.