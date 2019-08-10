Кількість загиблих у результаті супертайфуна у Китаї наближається до 20

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Щонайменше 18 людей загинули після того, як тайфун "Лекіма" обрушився в ніч на суботу на місто Венлінг в провінції Чжецзян на сході Китаю. Про це повідомляє канал CGTN, передає УНН.