Кількість загиблих у результаті супертайфуна у Китаї наближається до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Щонайменше 18 людей загинули після того, як тайфун "Лекіма" обрушився в ніч на суботу на місто Венлінг в провінції Чжецзян на сході Китаю. Про це повідомляє канал CGTN, передає УНН.
Повідомляється, що ще щонайменше 14 осіб все ще вважаються зниклими без вісті в результаті стихійного лиха на сході країни.
Раніше УНН повідомляв про 13 загиблих і 16 зниклих безвісти через тайфун.
Національний метеорологічний центр Китаю у зв'язку з тайфуном оголосив помаранчевий сигнал тривоги - найвищий рівень небезпеки.
Раніше УНН повідомляв, що більше 1 млн осіб заздалегідь були евакуйовані з потенційно небезпечних районів на сході Китаю через тайфун "Лекіма".
Швидкість вітру в межах тайфуну на той момент, коли він досяг прибережних районів провінції Чжецзян, становила близько 50 м/с. В даний час тропічний циклон поступово втрачає свою силу і рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину.
У провінції Чжецзян через тайфун, який зараз ослаб до сильного тропічного шторму, призупинено все поромне сполучення, скасовані кілька сотень авіарейсів, закрито багато ділянок залізничних ліній. Місцева влада вживає заходи, спрямовані на мінімізацію збитків від удару стихії. Про жертви або постраждалих поки не повідомляється.
Шанхай також відчув на собі наближення тропічного циклону. Через сильний вітер і зливи місцева влада була вимушена тимчасово евакуювати з прибережних районів понад 250 тис. осіб. Тайфун у ніч з п'ятниці на суботу порушив роботу місцевих аеропортів, скасовано багато внутрішніх і міжнародних рейсів. Тимчасово призупинено рух по швидкісній гілці, по якій ходять поїзди на магнітній подушці.