Число погибших в Краматорске возросло до 57
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона "Единственные новости" рассказал, что выросли жертвы от обстрелов оккупантов в Краматорске. Их количество достигло 57 погибших. Об этом сообщает УНН.
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"Следственная группа, которая завершила работу на месте обстрела в Краматорске, установила, что в результате ракетного удара погибли 57 человек, еще 109 получили ранения", - сообщил Кириленко.
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По словам чиновника, тяжело раненные находятся в безопасных регионах, и вся необходимая медицинская помощь им оказывается. После трагедии количество людей на эвакуацию из Донбасса значительно возросло.
Напомним
8 Апреля вооруженные силы рф нанесли, ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.
На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.
В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибло 50 человек, среди которых 5 детей.