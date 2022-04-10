Число погибших в Краматорске возросло до 57

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"Следственная группа, которая завершила работу на месте обстрела в Краматорске, установила, что в результате ракетного удара погибли 57 человек, еще 109 получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

По словам чиновника, тяжело раненные находятся в безопасных регионах, и вся необходимая медицинская помощь им оказывается. После трагедии количество людей на эвакуацию из Донбасса значительно возросло.

Напомним

8 Апреля вооруженные силы рф нанесли, ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибло 50 человек, среди которых 5 детей.