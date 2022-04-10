Кількість загиблих у Краматорську зросла до 57
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що зросли жертви від обстрілу окупантів у Краматорську. Їх кількість сягнула 57 загиблих. Про це повідомляє УНН.
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"Слідча група, яка завершила роботу на місці обстрілу в Краматорську, встановила, що внаслідок ракетного удару загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень", - повідомив Кириленко.
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За словами чиновника, тяжко поранені перебувають у безпечних регіонах, і вся необхідна медична допомога їм надається. Після трагедії кількість людей на евакуацію з Донбасу значно зросла.
Нагадаємо
8 квітня збройні сили рф завдали, ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.
На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких здебільшого були жінки та діти.
Внаслідок ракетного удару по території залізничного вокзалу Краматорська Донецької області загинуло 50 людей, серед яких 5 дітей.