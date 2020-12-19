Количество случаев больных COVID-19 в мире перевалило за 75 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы в мире болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 75,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 заболело 75 673 247 человек, из них выздоровели 42 668 515. Количество умерших возросло до 1 674 843.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются:
▪️ США (17459296),
▪️ Индия (10004599),
▪️ Бразилия (7162978),
▪️ Россия (2764843),
▪️ Франция (2449529),
▪️ Великобритания (1982828),
▪️ Турция (1982090)
▪️ Италия (1921778).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано: в США (313 585), Бразилии (185 650) и Индии (145 136).
Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 19 декабря зафиксировано уже 956 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 11,7 тысяч, снижение против суток раньше.