Количество случаев больных COVID-19 в мире перевалило за 75 млн

Всего в мире COVID-19 заболело 75 673 247 человек, из них выздоровели 42 668 515. Количество умерших возросло до 1 674 843.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются:

▪️ США (17459296),

▪️ Индия (10004599),

▪️ Бразилия (7162978),

▪️ Россия (2764843),

▪️ Франция (2449529),

▪️ Великобритания (1982828),

▪️ Турция (1982090)

▪️ Италия (1921778).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано: в США (313 585), Бразилии (185 650) и Индии (145 136).

Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 19 декабря зафиксировано уже 956 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 11,7 тысяч, снижение против суток раньше.