Кількість випадків хворих на COVID-19 у світі перевалила за 75 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на ранок суботи у світі хворобою, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, захворіли понад 75,6 млн осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 захворіло 75 673 247 осіб, з них одужали 42 668 515. Кількість померлих зросла до 1 674 843.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
▪️ США (17 459 296),
▪️ Індія (10 004 599),
▪️ Бразилія (7 162 978),
▪️ Росія (2 764 843),
▪️ Франція (2 449 529),
▪️ Велика Британія (1 982 828),
▪️ Туреччина (1 982 090);
▪️ Італія (1 921 778).
Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксована: у США (313 585), Бразилії (185 650) і Індії (145 136).
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 19 грудня зафіксовано вже 956 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 11,7 тисяч, зниження проти доби раніше.