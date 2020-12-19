Кількість випадків хворих на COVID-19 у світі перевалила за 75 млн

Всього у світі на COVID-19 захворіло 75 673 247 осіб, з них одужали 42 668 515. Кількість померлих зросла до 1 674 843.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:

▪️ США (17 459 296),

▪️ Індія (10 004 599),

▪️ Бразилія (7 162 978),

▪️ Росія (2 764 843),

▪️ Франція (2 449 529),

▪️ Велика Британія (1 982 828),

▪️ Туреччина (1 982 090);

▪️ Італія (1 921 778).

Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксована: у США (313 585), Бразилії (185 650) і Індії (145 136).

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 19 грудня зафіксовано вже 956 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 11,7 тисяч, зниження проти доби раніше.