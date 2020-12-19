В Украине уже 956 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 11 742
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 19 декабря зафиксировано уже 956 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 11,7 тысяч, снижение против суток ранее. Об этом пишет УНН со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
“11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник”, — отметил Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 865 человек; летальных случаев — 213; выздоровели — 13 314 человек; осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).
За все время пандемии в Украине:
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- заболело — 956 123 человека;
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- выздоровели — 574 536 человек;
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- летальных исходов — 16 469;
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- проведения ПЦР-тестов — 5248720.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев — 99 694 случая;
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- Винницкая область — 20 781 случай;
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- Волынская область — 30 197 случаев;
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- Днепропетровская область — 52 068 случаев;
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- Донецкая область — 31 929 случаев;
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- Житомирская область — 36 061 случай;
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- Закарпатская область — 27 003 случая;
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- Запорожская область — 46 544 случая;
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- Ивано-Франковская область — 41 798 случаев;
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- Киевская область — 52 415 случаев;
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- Кировоградская область — 7 707 случаев;
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- Луганская область — 8 640 случаев;
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- Львовская область — 56 442 случая;
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- Николаевская область — 26 260 случаев;
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- Одесская область — 63124 случая;
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- Полтавская область — 31 433 случая;
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- Ровенская область — 38 315 случаев;
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- Сумская область — 37 612 случаев;
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- Тернопольская область — 32 235 случаев;
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- Харьковская область — 64 792 случая;
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- Херсонская область — 15 449 случаев;
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- Хмельницкая область — 36 360 случаев;
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- Черкасская область — 34 451 случай;
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- Черновицкая область — 37 949 случаев;
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- Черниговская область — 26 864 случая.
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