В Україні вже 956 тисяч випадків COVID-19, за добу - 11 742
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 19 грудня зафіксовано вже 956 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 11,7 тисяч, спадання проти доби раніше. Про це пише УНН з посиланням на систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.
“11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник”, — вказав на Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано — 2 865 осіб; летальних випадків — 213; одужало — 13 314 осіб; здійснено тестувань за добу — 60 089 (зокрема методом ПЛР — 39 258, методом ІФА — 20 831).
За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло — 956 123 особи;
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- одужало — 574 536 осіб;
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- летальних випадків — 16 469;
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- проведено ПЛР-тестувань — 5 248 720.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 99 694 випадки;
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- Вінницька область — 20 781 випадок;
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- Волинська область — 30 197 випадків;
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- Дніпропетровська область — 52 068 випадків;
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- Донецька область — 31 929 випадків;
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- Житомирська область — 36 061 випадок;
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- Закарпатська область — 27 003 випадки;
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- Запорізька область — 46 544 випадки;
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- Івано-Франківська область — 41 798 випадків;
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- Київська область — 52 415 випадків;
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- Кіровоградська область — 7 707 випадків;
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- Луганська область — 8 640 випадків;
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- Львівська область — 56 442 випадки;
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- Миколаївська область — 26 260 випадків;
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- Одеська область — 63 124 випадки;
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- Полтавська область — 31 433 випадки;
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- Рівненська область — 38 315 випадків;
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- Сумська область — 37 612 випадків;
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- Тернопільська область — 32 235 випадків;
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- Харківська область — 64 792 випадки;
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- Херсонська область — 15 449 випадків;
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- Хмельницька область — 36 360 випадків;
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- Черкаська область — 34 451 випадок;
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- Чернівецька область — 37 949 випадків;
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- Чернігівська область — 26 864 випадки.
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