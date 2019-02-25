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Количество отказов гражданам Украины во въезде в ЕС выросло на 55%

Количество отказов гражданам Украины во въезде в ЕС выросло на 55%

Киев  •  УНН

 • 27474 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Количество отказов гражданам Украины во въезде в страны ЕС и Шенгена в 2018 году выросло на 55% по сравнению с предыдущим. Об этом сообщает ОО “Европа без барьеров” со ссылкой на ежегодный анализ рисков Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex), опубликованный 20 февраля 2019 года, передает УНН.

Так, по информации организации, количество отказов гражданам Украины во въезде в страны ЕС и Шенгена в 2018 году составило 57593 случаи по сравнению с 37 114 случаями в 2017 году.

Абсолютное большинство отказов украинцам - около 53 тысяч - имели место на наземной границе. Так, по данным польской пограничной службы, только на украинско-польской границе в 2018 году отказали во въезде более 46 тыс. граждан Украины.

Как утверждают специалисты "Европы без барьеров", двумя главными причинами отказов украинцам является нехватка документов, обосновывающих цель поездки и условия пребывания, а также отсутствие достаточных средств к существованию.

Также среди распространенных причин - отсутствие действующей визы или вида на жительство, отсутствие неиспользованных дней в рамках 180-дневного периода, наличие записи в отношении лица в Шенгенской информационной системе. Также продолжают случаться случаи, когда лица пытаются пересечь границу без действующего документа для путешествия, например, загранпаспорта.

Рост количества отказов во въезде - неприятная тенденция, отметили в организации, ведь рост этого показателя на 50% (например, в течение двух месяцев к аналогичному периоду прошлого года) является формальным критерием, основываясь на котором, Еврокомиссия или страна-член ЕС могут запустить механизм приостановления безвизовых режимов. Однако эта тенденция, по крайней мере, пока не является критической с учетом контекста и масштаба передвижения людей между Украиной и ЕС, подчеркивают специалисты.

Как сообщал УНН, в прошлом году более 3,5 тыс. граждан Украины отказали во въезде в Израиль, тогда как Украина не пустила на свою территорию только 84 гражданина Израиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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