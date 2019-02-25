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Кількість відмов громадянам України у в’їзді до ЄС зросла на 55%

Кількість відмов громадянам України у в’їзді до ЄС зросла на 55%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Кількість відмов громадянам України у в’їзді до країн ЄС і Шенгену у 2018 році зросла на 55% порівняно з попереднім. Про це повідомляє ГО “Європа без бар’єрів” з посиланням на щорічний аналіз ризиків Європейської агенції кордонів і берегової охорони (Frontex), опублікований 20 лютого 2019 року, передає УНН.

Так, за інформацією організації, кількість відмов громадянам України у в’їзді до країн ЄС і Шенгену у 2018 році становила 57 593 випадки у порівнянні з 37 114 випадками у 2017 році.

Абсолютна більшість відмов українцям - близько 53 тисяч - відбулася на наземному кордоні. Так, за даними польської Прикордонної служби, лише на українсько-польському кордоні у 2018 році відмовили у в’їзді понад 46 тис. громадянам України.

Як стверджують фахівці “Європи без бар’єрів”, двома головними причинами відмов українцям є брак документів, що б обґрунтовували мету поїздки та умови перебування, а також відсутність достатніх засобів для існування.

Також серед поширених причин – відсутність чинної візи або дозволу на проживання, відсутність невикористаних днів у рамках 180-денного періоду, наявність запису щодо особи у Шенгенській інформаційній системі. Також продовжують траплятися випадки, коли особи намагаються перетнути кордон без чинного документа для подорожі, наприклад, закордонного паспорта.

Зростання кількості відмов у в’їзді – неприємна тенденція, зазначили в організації, адже зростання цього показника на понад 50% (наприклад, протягом двох місяців до аналогічного періоду минулого року) є формальним критерієм, ґрунтуючись на якому, Єврокомісія або країна-член ЄС можуть запустити механізм призупинення безвізових режимів. Проте ця тенденція, принаймні, поки що не є критичною з урахуванням контексту та масштабу руху осіб між Україною і ЄС, підкреслюють фахівці.

Як повідомляв УНН, минулого року понад 3,5 тисячам громадян України відмовили у в'їзді в Ізраїль, тоді як Україна не впустила на свою територію тільки 84 громадянина Ізраїлю.

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