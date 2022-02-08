Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев приблизилось к 475 тысячам

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,8 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - почти 475 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 30,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 64 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.