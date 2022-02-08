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Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев приблизилось к 475 тысячам

Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев приблизилось к 475 тысячам

Киев • УНН

 • 16718 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,8 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - почти 475 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 30,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 64 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 7 февраля в Украине 63 919 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу - 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14 973 человека.

От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 478 006 людей, получивших две дозы - 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу - 20 875 человек, бустерную дозу - 474 203 человека. Всего проведено 30 782 527 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.

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