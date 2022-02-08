Кількість вакцинованих бустером від COVID-19 українців наблизилася до 475 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,8 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - майже 475 тисяч осіб. При цьому загалом зробили майже 30,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 64 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 7 лютого в Україні 63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.