Количество украинцев, находящихся на карантине за рубежом, увеличилось до 152 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 22:00 21 марта из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 152 гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Больше всего украинцев на карантине зафиксировано в Польше - 101 человек и в Бразилии - 16 человек. Во Вьетнаме - 8, 7 - Германии, Иордании - 4, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах. По два США, Молдове, Великобритании и Австралии. По одному в Израиле, на Кубе, Румынии, Китае и Черногории.
16 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2), Польша (2), ОАЭ (1), Нидерланды (1), Сейшельские острова (1) и Испания (1).
6 украинцев уже выздоровели, 4 - в Японии и по одному человеку - в Италии и Польше.
Трое граждан Украины погибли от коронавируса за рубежом.
59494 гражданина уже вернулись в Украину в течение последних дней.
Напомним, ранее на карантине за рубежом находились 146 человек.