Кількість українців, які перебувають на карантині за кордоном, збільшилася до 152 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на 22:00 21 березня через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають 152 громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Найбільше українців на карантині зафіксовано у Польщі – 101 особа і у Бразилії - 16 осіб. У В'єтнамі - 8, 7 - у Німеччині, Йорданії – 4, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах. По 2 - у США, Молдові, Великій Британії і Австралії. По одному в Ізраїлі, на Кубі, Румунії, Китаї і Чорногорії.
16 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (2), Польща (2), ОАЕ (1), Нідерланди (1), Сейшельські острови (1) і Іспанія (1).
6 українців уже одужали: 4 - в Японії та одна особа - в Італії і Польщі.
Троє громадян України померли від коронавірусу за кордоном.
59494 громадянина уже повернулися до України протягом останніх днів.
Нагадаємо, раніше на карантині за кордоном перебували 146 осіб.