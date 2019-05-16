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7 марта, 13:58 • 94401 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123172 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111659 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

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Количество учащихся в вечерних школах в Украине сократилось вдвое

Количество учащихся в вечерних школах в Украине сократилось вдвое

Киев  •  УНН

 • 12821 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Количество учащихся в вечерних школах в Украине сократилось вдвое только за последние три года и в настоящее время составляет чуть более 15 000. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в ответ на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы МОН, пока (в 2018/2019 учебном году) в Украине насчитывается 96 вечерних школ, в которых учится 15065 учеников.

Еще 2017/2018 учебного года этот показатель составлял 116 школ на 18181 ученика, в 2016/2017 году этот показатель держался в пределах 130 - на 30290 учеников, 2015/2016 года - 136 на 33526 учеников.

В 2014/2015 учебном году вечерних школ в Украине было 145. В них обучалось 38636 учащихся.

Напомним, 2018 году в первый класс пошло на 40,3 тысячи больше детей, чем в 2017 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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