Количество учащихся в вечерних школах в Украине сократилось вдвое

По данным пресс-службы МОН, пока (в 2018/2019 учебном году) в Украине насчитывается 96 вечерних школ, в которых учится 15065 учеников.



Еще 2017/2018 учебного года этот показатель составлял 116 школ на 18181 ученика, в 2016/2017 году этот показатель держался в пределах 130 - на 30290 учеников, 2015/2016 года - 136 на 33526 учеников.



В 2014/2015 учебном году вечерних школ в Украине было 145. В них обучалось 38636 учащихся.



Напомним, 2018 году в первый класс пошло на 40,3 тысячи больше детей, чем в 2017 году.