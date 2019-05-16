Кількість учнів вечірніх шкіл в Україні скоротилась удвічі

За даними прес-служби МОН, наразі (у 2018/2019 навчальному році) в Україні налічується 96 вечірніх шкіл, у яких навчається 15065 учнів.



Ще 2017/2018 навчального року цей показник складав 116 шкіл на 18181 учня, у 2016/2017 році цей показник тримався в межах 130 – на 30290 учнів, 2015/2016 року – 136 на 33526 учнів.



У 2014/2015 навчальному році вечірніх шкіл в Україні було 145. В них навчалось 38636 учнів.



Нагадаємо, 2018 року до першого класу пішло на 40,3 тисячі більше дітей, ніж 2017 року.