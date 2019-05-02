Количество субсидиантив в Киеве за год сократилась почти в два раза

По данным Киевстата, в марте 2019 года в столице 161,5 тыс. домохозяйств получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 1,8 раза меньше, чем в марте 2018 года. Среди районов города больше домохозяйств, получающих субсидии, в Святошинском районе (15,1%), а наименьшее - в Печерском районе (3,7%).

В январе-марте 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 19,8 тыс. домохозяйств, что на 27,9% больше, чем в январе-марте 2018 года.

В январе-марте 2019 года назначены субсидии 18,3 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 1030, или на 6,0%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-марте 2019 года составила 18,888 млн грн, за соответствующий период 2018 года - 20,4 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 15,8% и составил 1427,0 грн. Наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Подольском районе (2968,6 грн).

Напомним, с 4 марта субсидию в денежной форме в Киеве получает уже более 158 000 домохозяйств.