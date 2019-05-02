Кількість субсидіантів у Києві за рік скоротилась майже у два рази

КИЇВ. 2 травня. УНН. У березні поточного року кількість домогосподарств Києва, що отримували субсидії на оплату комунальних послуг, скоротилась у 1,8 рази в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві, передає УНН.