Кількість субсидіантів у Києві за рік скоротилась майже у два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У березні поточного року кількість домогосподарств Києва, що отримували субсидії на оплату комунальних послуг, скоротилась у 1,8 рази в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві, передає УНН.
За даними Київстату, у березні 2019 р. у столиці 161,5 тис. домогосподарств отримували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що у 1,8 рази менше, ніж у березні 2018 р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (15,1% ), а найменше — у Печерському районі (3,7%).
У січні-березні 2019 р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 19,8 тис. домогосподарств, що на 27,9% більше, ніж у січні-березні 2018 р.
У січні-березні 2019 р. призначено субсидії 18,3 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 1030, або на 6,0%.
Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-березні 2019 р. становила 18,888 млн грн, у відповідному періоді 2018 р. — 20,4 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2019 р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 15,8% і становив 1427,0 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Подільському районі (2968,6 грн).
Нагадаємо, з 4 березня субсидію у грошовій формі у Києві отримує вже понад 158 тисяч домогосподарств.