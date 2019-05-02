Кількість субсидіантів у Києві за рік скоротилась майже у два рази

ukru
22 березня, 17:51 • 68043 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 113346 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100553 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100597 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 79840 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100684 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150615 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167678 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154610 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244446 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.2 м/с
55 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 45022 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 44629 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 29827 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 32282 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 37636 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 161227 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244446 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 208077 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 193016 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159718 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53882 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50760 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66630 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 45848 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78810 перегляди
Актуальне
Кількість субсидіантів у Києві за рік скоротилась майже у два рази

Кількість субсидіантів у Києві за рік скоротилась майже у два рази

Київ • УНН

 • 8755 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У березні поточного року кількість домогосподарств Києва, що отримували субсидії на оплату комунальних послуг, скоротилась у 1,8 рази в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві, передає УНН.

За даними Київстату, у березні 2019 р. у столиці 161,5 тис. домогосподарств отримували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що у 1,8 рази менше, ніж у березні 2018 р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (15,1% ), а найменше — у Печерському районі (3,7%).

У січні-березні 2019 р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 19,8 тис. домогосподарств, що на 27,9% більше, ніж у січні-березні 2018 р.

У січні-березні 2019 р. призначено субсидії 18,3 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 1030, або на 6,0%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-березні 2019 р. становила 18,888 млн грн, у відповідному періоді 2018 р. — 20,4 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2019 р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 15,8% і становив 1427,0 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Подільському районі (2968,6 грн).

Нагадаємо, з 4 березня субсидію у грошовій формі у Києві отримує вже понад 158 тисяч домогосподарств.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,229.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,999.65