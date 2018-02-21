Количество попыток незаконно пересечь границы ЕС снизилось до четырехлетнего минимума
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2017 году общее количество незаконных пересечений границ в ЕС сократилось до самого низкого количества за последние четыре года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический отчет Европейского агентства охраны внешних границ Frontex.
В прошлом году было зафиксировано 204 700 случаев нелегального пересечения внешних границ Европейского союза. В отчете отмечается, что значительно снизилось число нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в районе Средиземноморья и Балкан. Хотя это направление все еще остается активным и опасным. В то же время в отчете отмечается рост числа незаконных мигрантов из Марокко, Алжира и Туниса.
В отчете отмечается, что в более чем 183 тысячах случаев было отказано в пересечении границы с ЕС.
Как сообщал УНН, в январе представители Frontex проинспектировали украинскую границу.