Количество попыток незаконно пересечь границы ЕС снизилось до четырехлетнего минимума

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65674 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80413 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83134 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108139 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100654 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104700 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111661 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122829 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134357 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Количество попыток незаконно пересечь границы ЕС снизилось до четырехлетнего минимума

Количество попыток незаконно пересечь границы ЕС снизилось до четырехлетнего минимума

Киев  •  УНН

 • 7699 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2017 году общее количество незаконных пересечений границ в ЕС сократилось до самого низкого количества за последние четыре года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический отчет Европейского агентства охраны внешних границ Frontex.

В прошлом году было зафиксировано 204 700 случаев нелегального пересечения внешних границ Европейского союза. В отчете отмечается, что значительно снизилось число нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в районе Средиземноморья и Балкан. Хотя это направление все еще остается активным и опасным. В то же время в отчете отмечается рост числа незаконных мигрантов из Марокко, Алжира и Туниса.

В отчете отмечается, что в более чем 183 тысячах случаев было отказано в пересечении границы с ЕС.

Как сообщал УНН, в январе представители Frontex проинспектировали украинскую границу.

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