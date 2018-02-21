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Кількість спроб незаконно перетнути кордони ЄС знизилася до чотирирічного мінімуму

Кількість спроб незаконно перетнути кордони ЄС знизилася до чотирирічного мінімуму

Київ • УНН

 • 7699 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2017 році загальна кількість незаконних перетинань кордонів в ЄС скоротилося до найнижчого кількості за останні чотири роки. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний звіт Європейського агентства охорони зовнішніх кордонів Frontex.

У минулому році було зафіксовано 204 як 700 випадків нелегального перетину зовнішніх кордонів Європейського союзу. У звіті наголошується, що значно знизилося число нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон в районі Середземномор'я і Балкан. Хоча цей напрям все ще залишається найактивнішим і найнебезпечнішим. У той же час в звіті відзначається зростання числа незаконних мігрантів з Марокко, Алжиру і Тунісу.

У звіті наголошується, що в більш ніж 183 тисячах випадків було відмовлено в перетині кордону з ЄС.

Як повідомляв УНН, у січні представники Frontex проінспектували український кордон

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