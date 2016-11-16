Количество вспышек АЧС в следующем году вырастет вдвое - эксперты

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Из-за сокращения производства основных видов мяса бюджет страны может потерять прямых поступлений на уровне 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба "УКАБ", передает УНН.

"Ухудшение эпизоотической ситуации в стране влечет за собой риски сокращения производства основных видов мяса в Украине и прямых потерь поступлений в бюджет на уровне 2,8 млрд грн.", - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, в соответствии с приложением 1 постановления КМУ от 23 апреля 2008 года № 413 в Украине зарегистрировано 35 инфекционных и паразитических болезней, которые должны покрываться за счет государственного бюджета.

"Одной из болезней, что в последнее время получила распространение является африканская чума свиней. Так, по состоянию на 30 сентября 2016 года в Украине зафиксировано 55 случаев этого заболевания", - рассказали в пресс-службе клуба.

В то же время, по прогнозу FAO, в 2017 году количество случаев заболевания увеличится до 117-ти.

Добавим, что с начала года из-за АЧС было уничтожено 9,1 тыс. голов свиней, что привело к дополнительным потерям для хозяйств на уровне 29 млн грн.

Напомним, как сообщал УНН, по словам А.Дорошенко, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы.

Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.

"Допущена по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказались ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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