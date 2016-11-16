Кількість спалахів АЧС у наступному році зросте вдвічі - експерти

“Погіршення епізоотичної ситуації в країні тягне за собою ризики скорочення виробництва основних видів м’яса в Україні та прямих втрат надходжень до бюджету на рівні 2,8 млрд грн.”, — йдеться у повідомленні.

За даними УКАБ, відповідно до додатку 1 постанови КМУ від 23 квітня 2008 року № 413 в Україні зареєстровано 35 інфекційних та паразитичних хвороб, які мають покриватися за рахунок державного бюджету.

“Однією з хвороб, що останнім часом набула небезпечного поширення станом є африканська чума свиней. Так, станом на 30 вересня 2016 року в Україні зафіксовано 55 випадків на це захворювання”, — розповіли у прес-службі клубу.

Водночас, за прогнозом FAO, в 2017 році кількість випадків захворювання збільшиться до 117-ти.

Додамо, що з початку року через АЧС було утилізовано 9,1 тис. голів свиней, що призвело до додаткових втрат для господарств на рівні 29 млн грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О. Дорошенко, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Нардеп С. Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — написав він.