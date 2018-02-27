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Количество самоубийств среди военных в 2017 году уменьшилось на 20% - Генштаб

Количество самоубийств среди военных в 2017 году уменьшилось на 20% - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 22763 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Количество самоубийств среди военных Вооруженных сил Украины в течение 2017 года уменьшилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины в ответе на информационный запрос УНН.

"По итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом наблюдалось уменьшение количества самоубийств на 20%. За неполные 2 месяца этого года не произошло кардинальных изменений в динамике случаев самоубийств, показатели по состоянию на данный момент остаются в целом на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

Однако в ВСУ не предоставили конкретных цифр относительно случаев самоубийств среди военных, ссылаясь на государственную тайну.

"В соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной тайне" и пункта 1.2.1 приказа СБУ № 440 "Об утверждении свода сведений, составляющих государственную тайну"... информация по самоубийствам среди личного состава ВСУ относится к сведениям о морально-психологическом состоянии личного состава воинских формирований или применения войск, позволяющим установить их боеспособность", - отметили в ведомстве.

В то же время в Генштабе сообщили, что на по состоянию на 23 февраля 2018 года коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных.

По их данным, во время военного конфликта в Ираке на 100 тыс. военнослужащих коэффициент самоубийств составлял 0,026, а во время военного конфликта в Афганистане на 100 тыс. военнослужащих советских войск коэффициент составил 0,29.

Как сообщал УНН, Главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал документы, что подтверждают высокий уровень самоубийств среди военных.

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