Кількість самогубств серед військових у 2017 році зменшилася на 20% - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кількість самогубств серед військових Збройних сил України протягом 2017 року зменшилася на 20% порівняно з попереднім роком. Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит УНН.
“За підсумками 2017 року у порівнянні з 2016 роком спостерігалося зменшення кількості самогубств на 20%. За неповні 2 місяці цього року не сталося кардинальних змін у динаміці випадків самогубств, показники станом на цей час залишаються в цілому на рівні минулого року”, — йдеться у повідомленні.
Однак у ЗСУ не надали конкретних цифр стосовно випадків самогубств серед військових, посилаючись на державну таємницю.
“У відповідності до вимог ЗУ „Про державну таємницю“ та пункту 1.2.1 наказу СБУ № 440 „Про затвердження зводу відомостей, що становлять державну таємницю“... інформація щодо самогубств серед особового складу ЗСУ відноситься до відомостей про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або застосування військ, які дають змогу встановити їх боєздатність”, — зазначили у відомстві.
Водночас у Генштабі поінформували, що на станом на 23 лютого 2018 року коефіцієнт самогубств становить 0,007% на 100 тис. військових.
За їхніми даними, під час військового конфлікту в Іраку на 100 тис. військовослужбовців коефіцієнт самогубств становив 0,026, а під час військового конфлікту в Афганістані на 100 тис. військовослужбовців радянських військ коефіцієнт склав 0,29.
Як повідомляв УНН, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив документи, які підтверджують високий рівень самогубств серед військових.