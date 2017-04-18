Количество поездов до Мариуполя планируют увеличить до 40-42 пар

“В этом году в части масштабных проектов и дополнительных направлений развития, будет продолжение развития линии "Волноваха — Камыш-Заря", а вы знаете, что в прошлом году это был один из быстрых, но очень серьезных проектов, который был реализован и позволит расширить логистические возможности для Мариуполя, который на сегодняшний день, к сожалению, по объективным причинам достаточно ограничен. Удалось дойти до 26-27 плановых пар поездов, вместе с пассажирскими, на сообщении с Мариуполем. Сейчас уже начался второй этап этого проекта по постройке дополнительных обгонных линий и мы предполагаем в течение нескольких месяцев его закончить. И это даст возможность повысить сообщение с Мариуполем до 40-42 пар поездов, что должно полностью удовлетворить потребности, которые есть у предприятий в регионе — у порта и предприятий, которые связаны с железной дорогой и проводят грузовые перевозки в сторону Мариуполя”, — отметил первый заместитель министра инфраструктуры.

Как сообщал УНН, план развития компании "Укрзализныця" на ближайшие 5 лет будет представлен правительству в следующем месяце.