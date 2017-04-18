Кількість потягів до Маріуполя планують збільшити до 40-42 пар

"У цьому році в частині масштабних проектів і додаткових напрямків розвитку, буде продовження розвитку лінії "Волноваха - Камиш-Зоря", а ви знаєте, що в минулому році це був один з найшвидших, але дуже серйозних проектів, який був реалізований і дозволить розширити логістичні можливості для Маріуполя, який на сьогоднішній день, на жаль, з об'єктивних причин досить обмежений. Вдалося дійти до 26-27 планових пар поїздів, разом з пасажирськими, на сполучення з Маріуполем. Зараз вже почався другий етап цього проекту з будівництва додаткових обгонних ліній, і ми плануємо протягом декількох місяців його закінчити. І це дасть можливість посилити сполучення з Маріуполем до 40-42 пар поїздів, що має повністю задовольнити потреби, які є у підприємств в регіоні - у порту і підприємств, які пов'язані із залізницею і проводять вантажні перевезення в сторону Маріуполя", - зазначив перший заступник міністра інфраструктури.

Як повідомляв УНН, план розвитку компанії "Укрзалізниця" на найближчі 5 років буде представлений уряду в наступному місяці.