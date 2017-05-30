Число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 140 человек

“Сейчас медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в результате урагана погибли 11 человек.

Также отмечено, что в настоящее время более 35 тыс. работников городских служб устраняют последствия стихии, задействовано более 4,5 тыс. единиц техники.

В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.

Как сообщал УНН, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м / с и ливень, количество пострадавших в Москве превысило 100 человек .