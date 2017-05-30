Число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 140 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 137 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы, передает УНН.
“Сейчас медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что в результате урагана погибли 11 человек.
Также отмечено, что в настоящее время более 35 тыс. работников городских служб устраняют последствия стихии, задействовано более 4,5 тыс. единиц техники.
В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.
Как сообщал УНН, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м / с и ливень, количество пострадавших в Москве превысило 100 человек .