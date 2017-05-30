Кількість постраждалих внаслідок урагану в Москві зросла до 140 осіб

“Наразі медична допомога знадобилася 137 постраждалим. Це число неостаточне”, — йдеться в повідомленні..

Також зазначено, що внаслідок урагану загинули 11 осіб.

Також зазначено, що наразі понад 35 тис. працівників міських служб усувають наслідки стихії, задіяно понад 4,5 тис. одиниць техніки.

У Москві до кінця дня діє штормове попередження.

Як повідомляв УНН, у понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива, кількість постраждалих в Москві перевищила 100 осіб.