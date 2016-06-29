Число пострадавших от обрушения домов в Канаде увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате обрушения домов в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио погиб один человек, передает УНН со ссылкой на CBC News.
Отмечается, что девять человек получили различные травмы.
Мэр города Бони Кромби сообщил, что полностью разрушен один дом, 24 здания получили повреждения.
Полиция эвакуировала около 100 местных жителей. О причинах инцидента не сообщается. Среди возможных причин есть утечка газа.
Территория полностью оцеплена. В настоящее время на месте работают аварийные службы.
Как сообщал УНН, минимум один человек получил серьезные ранения в результате взрывов нескольких малоэтажных жилых домов в центре канадского города Миссиссога (провинция Онтарио).
Известно, что звонок в полицию о происшествии поступил в 16:22 по местному времени (23:22 по киевскому во вторник).
Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Здесь работают медики и спасатели. Сейчас устанавливаются люди, которые могли находится в эпицентре ЧС.
Причины взрывов, которые по предварительным данным полностью уничтожили не менее двух домов, устанавливаются.
Справка: Миссиссога - один из крупнейших городов Канады. Находится недалеко от Торонто.