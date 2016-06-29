Кількість постраждалих від обвалення будинків в Канаді збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В результаті обвалення будинків в канадському місті Міссіссога в провінції Онтаріо загинула одна людина, передає УНН з посиланням на CBC News.
Зазначається, що дев’ять осіб отримали різні травми.
Мер міста Боні Кромбі повідомив, що повністю зруйнований один будинок, 24 будівлі отримали пошкодження.
Поліція евакуювала близько 100 місцевих жителів. Про причини інциденту не повідомляється. Серед імовірних причин є витік газу.
Територія повністю оточена. В даний час місці працюють аварійні служби.
Як повідомляв УНН, мінімум одна людина отримала серйозні поранення в результаті вибухів кількох малоповерхових житлових будинків в центрі канадського міста Міссіссога (провінція Онтаріо).
Відомо, що дзвінок в поліцію про надзвичайну подію надійшов о 16:22 за місцевим часом (23:22 за київським у вівторок).
Місце події оточене співробітниками поліції. Тут працюють медики і рятувальники. Зараз встановлюються люди, які могли знаходиться в епіцентрі НС.
Причини вибухів, які за попередніми даними повністю знищили не менше двох будинків, встановлюються.
Довідка УНН: Міссіссога — один з найбільших міст Канади. Знаходиться недалеко від Торонто.