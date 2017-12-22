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Количество нарушений прекращения огня на Донбассе выросло на 40%

Киев • УНН

 • 8913 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 16 тыс. нарушений режима прекращения огня. Это на 40% превышает соответствующий показатель предыдущей недели, заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

Количество нарушений прекращения огня на Донбассе выросло на 40%

"Негативная тенденция продолжилась на прошлой неделе, когда СММ зафиксировала более 16 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня - это на 40% превышает показатели позапрошлой неделе", - сказал он.

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По словам Хуга, больше обстрелов пришлось на период с 4:00 дня в понедельник по 4:00 дня во вторник. Тогда СММ зафиксировала более 7 тыс. нарушений режима, больше всего - на западе Луганска и Ясенуватого.

"На этой неделе также было зафиксировано использование реактивных систем залпового огня не избирательного действия по районам Новолуганского и Светлодарска", - добавил он.

 

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