Кількість порушень припинення вогню на Донбасі зросла на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 16 тисяч порушень режиму припинення вогню. Це на 40% перевищує відповідний показник попереднього тижня, заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Негативна тенденція продовжилась минулого тижня, коли СММ зафіксувала понад 16 тисяч випадків порушень режиму припинення вогню — це на 40% перевищує показники позаминулого тижня”, — сказав він.
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За словами Хуга, найбільше обстрілів прийшлося на період із 4 години дня в понеділок до 4 години дня у вівторок. Тоді СММ зафіксувала понад 7 тис. порушень режиму, найбільше — на заході Луганська та Ясенуватого.
“Цього тижня також було зафіксовано використання реактивних систем залпового вогню не вибіркової дії по районах Новолуганського та Світлодарська”, — додав він.