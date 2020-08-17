Количество умерших работников за семь месяцев уменьшилась на 3,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С января по июль на 3,4% уменьшилось количество умерших работников по сравнению с соответствующим периодом 2019 году. Общая сумма выплат, которые получили семьи погибших, достигла 25,6 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.
"По итогам первых семи месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины предоставил пособия на погребение семьям 6254 застрахованных лиц, умерших в период трудовой деятельности и чья смерть не связана с производственными факторами. Это на 3,4% меньше, чем за тот же период 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь была выплачена семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 гривен. Всего в январе-июле текущего года на это направление финансирования было направлено 25 641 000 гривен.
"Также в течение января-июля ФССУ возместил стоимость захоронения 29 пострадавших на производстве, чья смерть наступила в результате несчастного случая во время выполнения профессиональных обязанностей или профзаболевания. На это направлено 76,3 тысячи гривен", - добавили в сообщении.
Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и иждивенцам в случае смерти медицинского работника.