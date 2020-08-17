Кількість померлих працівників за сім місяців зменшилася на 3,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З січня по липень на 3,4% зменшилася кількість померлих працівників порівняно з відповідним періодом у 2019 році. Загальна сума виплат, які отримали сім’ї померлих, сягнула 25,6 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соцстраху.
“За підсумками перших семи місяців 2020 року Фонд соціального страхування України надав допомоги на поховання родинам 6 254 застрахованих осіб, які померли у період трудової діяльності та чия смерть не пов’язана з виробничими факторами. Це на 3,4% менше, ніж за той же період 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4 100 гривень. Загалом у січні-липні поточного року на цей напрям фінансування було направлено 25,641 млн гривень.
“Також упродовж січня-липня ФССУ відшкодував вартість поховання 29 потерпілих на виробництві, чия смерть настала внаслідок нещасного випадку під час виконання професійних обов’язків або профзахворювання. На це направлено 76,3 тисячі гривень”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України затвердив форми заяв на отримання одноразової страхової допомоги медичним працівникам, яким буде встановлено інвалідність внаслідок захворювання на COVID-19, а також членам родин, батькам та утриманцям в разі смерті медичного працівника.