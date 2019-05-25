Число желающих получать субсидию киевлян выросла на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В апреле 2019 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 2 тыс. 725 домохозяйств в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в городе Киеве, передает УНН.
По информации управления, в апреле субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ назначены 2 тыс. 828 домохозяйствам.
Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в апреле составил 1 тыс. 301 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жительницу Винницкой области будут судить за незаконно полученную субсидию
Также сообщается, что с начала года за субсидиями обратились 22 тыс. 551 домохозяйств. Это - на 26% больше, чем в январе-апреле 2018 года.
Напомним, на монетизацию субсидий правительство направило почти 6 млрд грн.