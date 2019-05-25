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7 марта, 06:35 • 110629 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137069 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

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Число желающих получать субсидию киевлян выросла на четверть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. В апреле 2019 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 2 тыс. 725 домохозяйств в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в городе Киеве, передает УНН.

По информации управления, в апреле субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ назначены 2 тыс. 828 домохозяйствам.

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в апреле составил 1 тыс. 301 грн.

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Также сообщается, что с начала года за субсидиями обратились 22 тыс. 551 домохозяйств. Это - на 26% больше, чем в январе-апреле 2018 года.

Напомним, на монетизацию субсидий правительство направило почти 6 млрд грн.

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