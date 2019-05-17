На монетизацію субсидій уряд направив майже 6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На монетизацію субсидій Кабінет міністрів України спрямував 5,7 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН з посиланням на прес-службі уряду.
Гройсман зазначив, що процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжено.
"Статистика говорить наступне: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це спрямовано 5,7 млрд грн", - сказав прем'єр-міністр.
Окрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг. Робота в цьому напрямку почнеться, за словами глави уряду, вже з жовтня поточного року.
Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має чіткий орієнтир щодо того, якою має бути середня зарплата в Україні на 2021 рік – у доларовому еквіваленті це 620 дол.