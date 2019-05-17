На монетизацию субсидий правительство направило почти 6 млрд грн

Гройсман отметил, что процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот - это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжено.

"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн", - сказал премьер-министр.

Кроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что Кабинет министров имеет четкий ориентир относительно того, какой должна быть средняя зарплата в Украине на 2021 - в долларовом эквиваленте это 620 долл.