Кількість охочих отримувати субсидію киян зросла на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У квітні 2019 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 2 тис. 725 домогосподарств у Києві. Про це свідчать дані Головного управління статистики у місті Києві, передає УНН.
За інформацією управління, у квітні субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначено 2 тис. 828 домогосподарствам.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні становив 1 тис. 301 грн.
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Також повідомляється, що з початку року за субсидіями звернулися 22 тис. 551 домогосподарств. Це – на 26% більше, аніж у січні-квітні 2018 року.
Нагадаємо, на монетизацію субсидій уряд направив майже 6 млрд грн.