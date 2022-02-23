Количество заболевших коронавирусом в Одесской области упало
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Одесской области составило 1142 человека, что на 522 меньше, чем днем ранее. Такие данные 23 февраля публикует Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает УНН.
Детали
От последствий пандемии в Одесской области скончались 11 человек. Выздоровели 3672 больных за сутки (22 февраля - 1130). Продолжают болеть 72608 жителей региона.
Всего с начала пандемии COVID-19 забрал в регионе 5913 жизней.
Зафиксировано уменьшение количества заболевших и в областном центре. За прошлую неделю снижение составило 31,4% по сравнению с позапрошлой.
Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах: среди детей – на 23,5%, среди взрослого населения – на 31,6%.
Также снизился показатель госпитализации пациентов с COVID-19 – на 10,1%, в сравнении с предыдущей неделей.