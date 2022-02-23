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15 марта, 19:03 • 86449 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122984 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113803 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108245 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97593 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94265 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82543 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Количество заболевших коронавирусом в Одесской области упало

Количество заболевших коронавирусом в Одесской области упало

Киев • УНН

 • 81234 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Одесской области составило 1142 человека, что на 522 меньше, чем днем ранее. Такие данные 23 февраля публикует Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

От последствий пандемии в Одесской области скончались 11 человек. Выздоровели 3672 больных за сутки (22 февраля - 1130). Продолжают болеть 72608 жителей региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 забрал в регионе 5913 жизней.

Зафиксировано уменьшение количества заболевших и в областном центре. За прошлую неделю снижение составило 31,4% по сравнению с позапрошлой.

Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах: среди детей – на 23,5%, среди взрослого населения – на 31,6%.

Также снизился показатель госпитализации пациентов с COVID-19 – на 10,1%, в сравнении с предыдущей неделей.

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