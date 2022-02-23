Кількість хворих на коронавірус в Одеській області впала
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Минулої доби кількість хворих на коронавірус в Одеській області становила 1142 особи, що на 522 менше, ніж днем раніше. Такі дані 23 лютого публікує Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, повідомляє УНН.
Деталі
Від наслідків пандемії на Одещині померло 11 людей. Одужали 3672 хворих за добу (22 лютого – 1130). Продовжують хворіти 72 608 жителів регіону.
Всього з початку пандемії COVID-19 забрав у регіоні 5913 життів.
Зафіксовано зменшення кількості хворих та в обласному центрі. За минулий тиждень зниження становило 31,4%, порівняно з позаминулим.
Зниження захворюваності зареєстровано у всіх вікових групах: серед дітей – на 23,5%, серед дорослого населення – на 31,6%.
Також знизився показник госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – на 10,1% порівняно з попереднім тижнем.