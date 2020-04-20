Количество больных коронавирусом в России за сутки выросло на 4268 человек

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилась за последние сутки на 4268 человек, и во всех регионах страны оно сейчас составляет 47 121. На данный момент 3446 человек выздоровели (за сутки 155 пациентов выписали после выздоровления), умерло - 405 (за сутки - 44). Об этом со ссылкой на данные оперштаба РФ по борьбе с распространением этой инфекции сообщает ТАСС, передает УНН.