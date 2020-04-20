Количество больных коронавирусом в России за сутки выросло на 4268 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилась за последние сутки на 4268 человек, и во всех регионах страны оно сейчас составляет 47 121. На данный момент 3446 человек выздоровели (за сутки 155 пациентов выписали после выздоровления), умерло - 405 (за сутки - 44). Об этом со ссылкой на данные оперштаба РФ по борьбе с распространением этой инфекции сообщает ТАСС, передает УНН.
"В России ... зарегистрирован 47121 случай (+ 10%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - отмечается в сообщении. При этом 45,3% (1935 человек) новых зафиксированных случаев обнаружили как контактные, не имеющих симптомов.
Новые 2026 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 26 350 инфицированных. Также зараженные обнаружены в еще 75 регионах. По количеству новых случаев также лидируют Московская область - 578 заразившихся, Нижегородская область - 113, Санкт-Петербург - 86, Ростовская область - 60, Мурманская область - 46, Чеченская Республика - 45, Республика Башкортостан - 45 инфицированных.
За минувшие сутки было выписано 155 человек в 21 регионе, в том числе 75 в Москве, 14 в Московской области, 12 в Липецкой области и 11 в Республике Коми.
Напомним, общее количество жертв коронавируса в мире превысило 165 тыс. человек.