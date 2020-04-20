Количество больных коронавирусом в России за сутки выросло на 4268 человек

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23814 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72057 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100509 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126927 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127899 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170500 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121404 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156136 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Количество больных коронавирусом в России за сутки выросло на 4268 человек

Количество больных коронавирусом в России за сутки выросло на 4268 человек

Киев  •  УНН

 • 16103 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилась за последние сутки на 4268 человек, и во всех регионах страны оно сейчас составляет 47 121. На данный момент 3446 человек выздоровели (за сутки 155 пациентов выписали после выздоровления), умерло - 405 (за сутки - 44). Об этом со ссылкой на данные оперштаба РФ по борьбе с распространением этой инфекции сообщает ТАСС, передает УНН.

"В России ... зарегистрирован 47121 случай (+ 10%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - отмечается в сообщении. При этом 45,3% (1935 человек) новых зафиксированных случаев обнаружили как контактные, не имеющих симптомов.

Новые 2026 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 26 350 инфицированных. Также зараженные обнаружены в еще 75 регионах. По количеству новых случаев также лидируют Московская область - 578 заразившихся, Нижегородская область - 113, Санкт-Петербург - 86, Ростовская область - 60, Мурманская область - 46, Чеченская Республика - 45, Республика Башкортостан - 45 инфицированных.

За минувшие сутки было выписано 155 человек в 21 регионе, в том числе 75 в Москве, 14 в Московской области, 12 в Липецкой области и 11 в Республике Коми.

Напомним, общее количество жертв коронавируса в мире превысило 165 тыс. человек.

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