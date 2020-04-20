Загальна кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 5:38 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 165154 особи. У свою чергу, одужали 616193 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 40677 осіб, Італії – 23660 осіб, в Іспанії – 20453 і Франції - 19744. У Китаї загалом – 4636, за останні 2 доби змін немає.
Всього у світі 2402798 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (758720), Іспанія (198674), Італія (178972), Франція (154098), Німеччина (145742) Велика Британія (121172) та Туреччина (86306).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5449 хворих на COVID-19, з них 141 випадок - летальний.