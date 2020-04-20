Общее количество жертв коронавируса в мире превысило 165 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 5:38 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 165154 человека. В свою очередь, выздоровели 616193 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 40677 человек, Италии - 23660 человек, в Испании - 20453 и Франции - 19744. В Китае в целом - 4636, за последние 2 суток изменений нет.
Всего в мире 2402798 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (758720), Испания (198674), Италия (178972), Франция (154098), Германия (145742) Великобритания (121172) и Турция (86306).
Напомним, в Украине зафиксировано 5449 больных COVID-19, из них 141 случай - летальный.