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Кількість хворих на коронавірус у Росії за добу зросла на 4 268 осіб

Кількість хворих на коронавірус у Росії за добу зросла на 4 268 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом нового типу в Росії збільшилася за останню добу на 4 268 осіб, і у всіх регіонах країни вона зараз становить 47 121. На даний момент 3 446 осіб одужали (за добу 155 пацієнтів виписали після одужання), померли - 405 (за добу - 44). Про це із посиланням на дані оперштабу РФ по боротьбі з поширенням цієї інфекції повідомляє ТАСС, передає УНН.

"У Росії ... зареєстрований 47 121 випадок (+ 10%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах", - наголошується в повідомленні. При цьому 45,3% (1 935 осіб) нових зафіксованих випадків виявили як контактні, які не мають симптомів.

Нові 2 026 випадків зараження коронавірусом зафіксовані в Москві, всього в столиці 26 350 інфікованих. Також заразилися виявлені в ще 75 регіонах. За кількістю нових випадків також лідирують Московська область - 578 тих, що заразилися, Нижньогородська область - 113, Санкт-Петербург - 86, Ростовська область - 60, Мурманська область - 46, Чеченська Республіка - 45, Республіка Башкортостан - 45 інфікованих.

За минулу добу було виписано 155 осіб в 21 регіоні, в тому числі 75 в Москві, 14 в Московській області, 12 в Липецькій області та 11 в Республіці Комі.

Нагадаємо, загальна кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165 тисяч осіб.

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